Зеленський зробив заяву про вибори в Україні: є деякі люди, які зголодніли до влади

Конституція України, а також закон не дозволяють проводити вибори президента у воєнний час. Водночас є ті, хто зголоднів до влади настільки, що бажає боротьби всередині країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посилання на його виступ у Верховній Раді.

За словами Зеленського, серед партнерів Україні ніхто та ніколи не вимагав від України проведення президентських виборів.

"Але у нас, в Україні, є деякі люди, які зголодніли до влади настільки, що хочуть боротьби всередині нашої держави більше, ніж заради держави. Хочуть політичних суперечок в окопах, як в телестудіях…", - додав він й зауважив, що це є згубно для нашої країни.

Як відзначив президент, в першу чергу Україна потребує справедливого миру. Вже після цього українці проведуть президентські вибори.

"Потрібно уміти ставити спільний інтерес - вище, ніж будь-які особисті бажання", - зауважив Зеленський.

Вибори президента в Україні

У липні 2023 року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів під час війни. Проте така заборона передбачена законом "Про правовий режим воєнного стану". Це стосується, зокрема, і парламентських виборів, які мали відбутися 29 жовтня 2023 року, а також президентських виборів, які планувались на кінець березня 2024 року.

У лютому 2024 року колишній секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов попередив, що російська пропаганда активно використовуватиме тему президентських виборів для дестабілізації ситуації в Україні.