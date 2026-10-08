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Зеленський зробив заяву про удар по дата-центру "Яндексу"

21:45 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський зробив заяву про удар по дата-центру "Яндексу" Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
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Україна дзеркально відповідає на удари російських окупантів, зокрема по дата-центрах. Крім того, на РФ чекає відповідь за смерть українців внаслідок обстрілів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, Україна дзеркально відповідає на російські удари, зокрема по дата-центрах, однак жодних деталей операцій не повідомив.

"Дата-центри, ви всі знаєте, вони били і б’ють по наших дата-центрах. Ми відповіли їм. Всі деталі не можу сказати", - сказав глава держави.

Крім того, президент нагадав про удар по Прилуках, де загинули 29 людей, серед них п’ятеро дітей. Ще 54 людини були поранені, серед них семеро дітей.

Також Зеленський згадав і про сьогоднішній удар по Краматорську, внаслідок якого загинули десятки людей.

"Україна безумовно, безумовно не відповідає дітям. Не відповідає. І ніколи цього не буде робити. А ось дорослі окремі відповіді скоро отримають. Без деталей", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, унаслідок атаки безпілотників по Рязанській області РФ спалахнула пожежа у дата-центрі "Яндексу".

Після цього у країні-агресорці стався масштабний збій у роботі багатьох сервісів, сайтів та онлайн-платформ. Зокрема, не завантажуються сайти російських пропагандистів.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні
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