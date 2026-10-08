Зеленский сделал заявление об ударе по дата-центру "Яндекса"

Украина зеркально отвечает на удары российских окупантов, в частности по дата-центрам. Кроме того, РФ ждет ответ за смерть украинцев в результате обстрелов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, Украина зеркально отвечает на российские удары, в том числе по дата-центрам, однако никаких деталей операций не сообщил.

"Дата-центры, вы все знаете, они били и бьют по нашим дата-центрам. Мы ответили им. Все детали не могу сказать", - сказал глава государства.

Кроме того, президент напомнил об ударе по Прилукам, где погибли 29 человек, в том числе пятеро детей. Еще 54 человека были ранены, в том числе семеро детей.

Также Зеленский упомянул и о сегодняшнем ударе по Краматорску, в результате которого погибли десятки человек.

"Украина безусловно, безусловно, не отвечает детям. Не отвечает. И никогда этого не будет делать. А вот взрослые отдельные ответы скоро получат. Без деталей", - подчеркнул он.