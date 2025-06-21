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Зеленський зробив заяву щодо відсутності віцепрем'єра Чернишова

Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Віцепрем'єр України Олексій Чернишов перебуває у службовому відрядженні за кордоном і скоро повернеться.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, зазначивши, що отримав інформацію від прем’єра Дениса Шмигаля.

"Те, що мені сказав Шмигаль, у нього відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше - це відкривати хаби в різних країнах, а друге - множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все", - сказав він.

Цього тижня в ЗМІ з’явилася інформація про затримку віцепрем’єра з національної єдності Олексія Чернишова за кордоном через справу про корупцію в Мінрегіоні.

У його пресслужбі наголосили, що він перебуває у плановому відрядженні і найближчим часом повернеться.

Раніше Шмигаль також запевнив, що міністр виконує важливі завдання за кордоном.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід скандальному забудовнику Сергію Копистирі, підозрюваному у спробі незаконного заволодіння державною землею площею 11 гектарів у Києві.

Слідчий суддя Ігор Строгий задовольнив клопотання САП і помістив Копистиру під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн гривень. .

За даними НАБУ та САП, у листопаді 2021 року Копистира разом із партнером намагалися незаконно перевести у власність земельну ділянку, що належала державній агрофірмі "Квіти України".

Для реалізації схеми вони використовували держпідприємство, яке у 2022 році уклало інвестугоду з компанією Копистири, оцінюючи ділянку майже у п’ять разів дешевше ринкової вартості. Це могло завдати державі збитків понад 1 млрд гривень.

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Володимир Зеленський