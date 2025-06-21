Зеленський зробив заяву щодо відсутності віцепрем'єра Чернишова

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, зазначивши, що отримав інформацію від прем’єра Дениса Шмигаля.

"Те, що мені сказав Шмигаль, у нього відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше - це відкривати хаби в різних країнах, а друге - множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все", - сказав він.

Цього тижня в ЗМІ з’явилася інформація про затримку віцепрем’єра з національної єдності Олексія Чернишова за кордоном через справу про корупцію в Мінрегіоні. У його пресслужбі наголосили, що він перебуває у плановому відрядженні і найближчим часом повернеться.

Раніше Шмигаль також запевнив, що міністр виконує важливі завдання за кордоном.