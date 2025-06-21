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Зеленский сделал заявление о отсутствие вице-премьера Чернышова

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вице-премьер Украины Алексей Чернышов находится в служебной командировке за границей и скоро вернется.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, отметив, что получил информацию от премьера Дениса Шмыгаля.

"То, что мне сказал Шмыгаль, у него командировка. У него две задачи было от меня, от правительства, от всех нас: первое - это открывать хабы в разных странах, а второе - множественное гражданство. Насколько я понимаю, что он эти две вещи делает. Командировка закончится, должен вернуться, все", - сказал он.

На этой неделе в СМИ появилась информация о задержке вице-премьера по национальному единству Алексея Чернышова за границей из-за дела о коррупции в Минрегионе.

В его пресс-службе отметили, что он находится в плановой командировке и в ближайшее время вернется.

Ранее Шмыгаль также заверил, что министр выполняет важные задачи за рубежом.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения скандальному застройщику Сергею Копыстыре, подозреваемому в попытке незаконного завладения государственной землей площадью 11 гектаров в Киеве.

Следственный судья Игорь Строгий удовлетворил ходатайство САП и поместил Копистиру под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн гривен. .

По данным НАБУ и САП, в ноябре 2021 года Копыстыра вместе с партнером пытались незаконно перевести в собственность земельный участок, принадлежавший государственной агрофирме "Цветы Украины".

Для реализации схемы они использовали госпредприятие, которое в 2022 году заключило инвестсоглашение с компанией Копыстыры, оценивая участок почти в пять раз дешевле рыночной стоимости. Это могло нанести государству ущерб более 1 млрд гривен.

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Владимир Зеленский