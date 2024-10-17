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Зеленський зробив заяву щодо таємних додатків плану перемоги

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

План перемоги окрім п’яти відкритих пунктів містить засекречену частину. Україна просить надати допомогу за цим додатками якомога раніше.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Брюсселі.

За його словами, не так вже й багато пунктів плану було відхилено до цього.

"Насправді в нас є таємні розділи цього документу, які носять чутливий характер. І по таких чутливих питаннях ми звичайно просимо допомоги якомога раніше", - сказав він.

У якості прикладу Зеленський навів рішення надати Україні дозвіл використовувати зброю на великі дистанції.

"Звичайно ми для цього будемо використовувати власну зброю і спроможності, але дуже важливо, щоб і партнери задумалися нам в цьому допомогти і продовжити допомагати", - розповів президент

Зеленський висловив впевненість, що "лише завдяки єдності в ЄС ми зможемо до цього спонукати не лише лідерів ЄС, а інших лідерів також".

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги України, який складається з п'яти пунктів щодо оборони, військової, економічної сфер і безпеки. Першим пунктом є обов'язкове запрошення України до НАТО.

Також, за словами президента, план містить три таємні доповнення, які надали окремим партнерам.

Як заявив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, у таємних додатках до плану перемоги України йдеться про можливість ударів по території Росії та перераховується, яка зброя для цього потрібна.

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