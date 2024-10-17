Зеленський зробив заяву щодо таємних додатків плану перемоги

За його словами, не так вже й багато пунктів плану було відхилено до цього.

"Насправді в нас є таємні розділи цього документу, які носять чутливий характер. І по таких чутливих питаннях ми звичайно просимо допомоги якомога раніше", - сказав він.

У якості прикладу Зеленський навів рішення надати Україні дозвіл використовувати зброю на великі дистанції.

"Звичайно ми для цього будемо використовувати власну зброю і спроможності, але дуже важливо, щоб і партнери задумалися нам в цьому допомогти і продовжити допомагати", - розповів президент

Зеленський висловив впевненість, що "лише завдяки єдності в ЄС ми зможемо до цього спонукати не лише лідерів ЄС, а інших лідерів також".