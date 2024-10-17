Зеленський зробив заяву щодо таємних додатків плану перемоги

План перемоги окрім п’яти відкритих пунктів містить засекречену частину. Україна просить надати допомогу за цим додатками якомога раніше.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Брюсселі.
За його словами, не так вже й багато пунктів плану було відхилено до цього.
"Насправді в нас є таємні розділи цього документу, які носять чутливий характер. І по таких чутливих питаннях ми звичайно просимо допомоги якомога раніше", - сказав він.
У якості прикладу Зеленський навів рішення надати Україні дозвіл використовувати зброю на великі дистанції.
"Звичайно ми для цього будемо використовувати власну зброю і спроможності, але дуже важливо, щоб і партнери задумалися нам в цьому допомогти і продовжити допомагати", - розповів президент
Зеленський висловив впевненість, що "лише завдяки єдності в ЄС ми зможемо до цього спонукати не лише лідерів ЄС, а інших лідерів також".
Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги України, який складається з п'яти пунктів щодо оборони, військової, економічної сфер і безпеки. Першим пунктом є обов'язкове запрошення України до НАТО.
Також, за словами президента, план містить три таємні доповнення, які надали окремим партнерам.
Як заявив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, у таємних додатках до плану перемоги України йдеться про можливість ударів по території Росії та перераховується, яка зброя для цього потрібна.