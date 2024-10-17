Зеленский сделал заявление о тайных приложениях плана победы

По его словам, не так уж много пунктов плана было отклонено к этому.

"На самом деле у нас есть тайные разделы этого документа, которые носят чувствительный характер. И по таким чувствительным вопросам мы обычно просим помощи как можно раньше", - сказал он.

В качестве примера, Зеленский привел решение предоставить Украине разрешение использовать оружие на большие дистанции.

"Конечно, мы для этого будем использовать собственное оружие и способности, но очень важно, чтобы и партнеры задумались нам в этом помочь и продолжить помогать", - рассказал президент.

Зеленский выразил уверенность, что "лишь благодаря единству в ЕС мы сможем к этому побуждать не только лидеров ЕС, а других лидеров".