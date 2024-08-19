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Питання підвищення податків в Україні затягується. Коли Рада може ухвалити важливі зміни

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 17:50
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Питання підвищення податків в Україні затягується. Коли Рада може ухвалити важливі зміни Фото: народний депутат Ярослав Железняк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна Рада ймовірно ухвалить законопроект про підвищення податків в Україні до кінця вересня. Наразі ще тривають дискусії.

Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна.

"Текст (законопроекту щодо податків, - ред.), який був внесений, в тому виді який був схвалений урядом і запропонований народним депутатам не має жодного шансу пройти парламент і є таке відчуття, що і сам уряд вже не дуже його і підтримує. Тому будуть зміни", - сказав Железняк.

За його словами, одна із найбільш очевидних - це зміна податку з обороту 1% на підвищення ПДВ.

"Все інше зараз... Я хотів би сказати, що триває дискусія, але, скажімо так, триває якась хаотична робота, яку деякі люди можуть сприймати за дискусії з бізнесом. Мені здається, що буде якийсь компроміс, але він має бути такий, щоб умовно бізнес-асоціації вийшли й сказали: "Погано, що підвищують податки, але це справедливо", - додав нардеп.

Водночас Железняк вважає, що Рада ухвалить законопроект до кінця вересня.

"Мій прогноз на зараз: перше читання - перший тиждень вересня, друге читання відбудеться в останній тиждень вересня. Відповідно з першого жовтня якісь норми або більшість цих норм запрацює", - припустив він.

Підвищення податків в Україні

Нагадаємо, раніше в уряді заявили про дефіцит коштів державного бюджету на фінансування потреб оборони у 2024 році в сумі близько 500 млрд грн.

У зв'язку з цим 18 липня Кабінет міністрів схвалив проект змін до Податкового кодексу, які передбачають збільшення податкових надходжень до державного бюджету у 2024 році на загальну суму 138,7 млрд гривень. Задля цього уряд пропонує збільшити ставки окремих податків та розширити базу оподаткування.

Як виглядає "м’який" план Кабміна по наповненню воєнного бюджету, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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