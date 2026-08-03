Глава держави зазначив, що Рустем Умєров і надалі буде координувати цю роботу (дрон ділс - ред.) і не тільки Близький Схід.

Він також підтвердив інформацію щодо призначення Умєрова керівником Служби зовнішньої розвідки України.

"І щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин зі Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами а також перемовин щодо закінчення війни, Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України", - сказав глава держави.

Фото: Зеленський зробив заяву щодо нової посади Умєрова (інфографіка РБК-Україна)

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно радник президента Дмитро Литвин повідомив, що Рустем Умєров залишить посаду секретаря РНБО. За його словами, цю посаду обійме Ігор Клименко, а подальшу роль Умєрова має визначити окрема розмова з Володимиром Зеленським.