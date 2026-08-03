Зеленський зробив заяву щодо нової посади Умєрова

Секретар РНБО Рустем Умєров буде призначений новим керівником Служби зовнішньої розвідки України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив під час наради послів України в Києві.
Глава держави зазначив, що Рустем Умєров і надалі буде координувати цю роботу (дрон ділс - ред.) і не тільки Близький Схід.
Він також підтвердив інформацію щодо призначення Умєрова керівником Служби зовнішньої розвідки України.
"І щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатії, оборони, і процесом перемовин зі Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами а також перемовин щодо закінчення війни, Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України", - сказав глава держави.
Нагадаємо, нещодавно радник президента Дмитро Литвин повідомив, що Рустем Умєров залишить посаду секретаря РНБО. За його словами, цю посаду обійме Ігор Клименко, а подальшу роль Умєрова має визначити окрема розмова з Володимиром Зеленським.
У ЗМІ припускали, що Умєров може отримати призначення на посаду посла України у США. Водночас Литвин не став ні підтверджувати, ні спростовувати ці повідомлення.
Як відомо РБК-Україна, у політичних колах уже тривалий час обговорюють можливість призначення Умєрова послом у Вашингтоні. Його кандидатуру розглядали ще рік тому, однак тоді дипломатичну місію очолила Ольга Стефанішина.