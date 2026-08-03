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Зеленский сделал заявление о новой должности Умерова

13:21 03.08.2026 Пн
2 мин
Глава государства объяснил решение назначить Умерова на новую должность
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Секретарь СНБО Рустем Умеров будет назначен новым руководителем Службы внешней разведки Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время совещания послов Украины в Киеве.

Глава государства отметил, что Рустем Умеров и дальше будет координировать эту работу (дрон дилс - ред.) и не только Ближний Восток.

Он также подтвердил информацию о назначении Умерова руководителем Службы внешней разведки Украины.

"И чтобы у него было больше возможностей заниматься именно такими вопросами одновременно и дипломатии, обороны, и процессом переговоров с Соединенными Штатами, и с другими определенными партнерами, а также переговоров по окончании войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", - сказал глава государства.

Фото: Зеленский сделал заявление о новой должности Умерова (инфографика РБК-Украина)

Что предшествовало

Напомним, недавно советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что Рустем Умеров покинет пост секретаря СНБО. По его словам, этот пост займет Игорь Клименко, а дальнейшую роль Умерова должен определить отдельный разговор с Владимиром Зеленским.

В СМИ предполагали, что Умеров может получить назначение на должность посла Украины в США. В то же время, Литвин не стал ни подтверждать, ни опровергать эти сообщения.

Как известно РБК-Украина, в политических кругах уже длительное время обсуждают возможность назначения Умерова послом в Вашингтоне. Его кандидатуру рассматривали еще год назад, однако тогда дипломатическую миссию возглавила Ольга Стефанишина.

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