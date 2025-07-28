Зеленський зробив заяву про новий дедлайн Трампа для Путіна

Новий дедлайн Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він вирішив змінити умови свого ультиматуму про вторинні тарифи для російського диктатора Володимира Путіна. Тепер у диктатора немає 50 днів на досягнення миру з Україною.

Пізніше американський лідер уточнив, що у глави Кремля залишилося 10-12 днів.

Варто зауважити, що раніше Трамп обіцяв ввести проти Росії 100% вторинні тарифи. Це пряма загроза не тільки для Москви, а й для її торгових партнерів.

Також американський лідер зазначав, що розглядає не тільки вторинні тарифи, а й вторинні санкції проти Росії.

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