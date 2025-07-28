Зеленский сделал заявление о новом дедлайне Трампа для Путина

Новый дедлайн Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он решил поменять условия своего ультиматума о вторичных тарифах для российского диктатора Владимира Путина. Теперь у диктатора нет 50 дней на достижение мира с Украиной.

Позже американский лидер уточнил, что у главы Кремля осталось 10-12 дней.

Стоит заметить, что ранее Трамп обещал ввести против России 100% вторичные тарифы. Это прямая угроза не только для Москвы, но и для ее торговых партнеров.

Также американский лидер отмечал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.

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