Нардеп про мобілізацію в Україні: за останній місяць набрали, як за півроку

В Україні у травні мобілізували таку ж кількість військовослужбовців, як за останні півроку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Radio NV заявив секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко.

"У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні півроку. За останні чотири місяці. У нас у травні був найбільший (набір - ред.)", - зазначив нардеп. При цьому більш докладних деталей і цифр Костенко не розкрив.