Зеленський зробив першу заяву після історичного удару СБУ по аеродромах РФ

Удар СБУ по російських аеропортах був найбільш далекобійною операцією України. Її готували понад пів року.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Голова СБУ Василь Малюк після операції "Павутина" доповів президенту.
"Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція", - наголосив глава держави, вперше коментуючи операцію СБУ.
Зеленський зазначив, що людей, причетних до операції, вчасно вивели з російської території.
Президент подякував Малюку і доручив СБУ розкрити деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.
"Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо - ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити", - додав Зеленський.
Фото: Малюк доповів Зеленського після операції "Павутина" (t.me/V_Zelenskiy_official)
У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела безпрецедентну масштабну операцію зі знищення стратегічної авіації РФ у глибокому тилу ворога. Спецоперація отримала назву "Павутина".
СБУ атакувала чотири російські аеродроми - "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Як повідомляють джерела РБК-Україна, внаслідок ударів було уражено щонайменше 41 літак типів Ту-95, Ту-22М3, а також А-50.
Як повідомили в СБУ, сьогоднішня атака FPV-дронів вразила третину стратегічних літаків Росії. Втрати російської авіації можуть сягати 7 млрд доларів.
Більше про історичну українську спецоперацію "Павутина" - у матеріалі РБК-Україна.
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