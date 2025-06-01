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Зеленський зробив першу заяву після історичного удару СБУ по аеродромах РФ

Фото: Володимир Зеленський та Василь Малюк (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Удар СБУ по російських аеропортах був найбільш далекобійною операцією України. Її готували понад пів року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Голова СБУ Василь Малюк після операції "Павутина" доповів президенту. 

"Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція", - наголосив глава держави, вперше коментуючи операцію СБУ.

Зеленський зазначив, що людей, причетних до операції, вчасно вивели з російської території.

Президент подякував Малюку і доручив СБУ розкрити деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.

"Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо - ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити", - додав Зеленський.

 

Фото: Малюк доповів Зеленського після операції "Павутина" (t.me/V_Zelenskiy_official)

Удар СБУ по аеродромах РФ

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела безпрецедентну масштабну операцію зі знищення стратегічної авіації РФ у глибокому тилу ворога. Спецоперація отримала назву "Павутина".

СБУ атакувала чотири російські аеродроми - "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Як повідомляють джерела РБК-Україна, внаслідок ударів було уражено щонайменше 41 літак типів Ту-95, Ту-22М3, а також А-50.

Як повідомили в СБУ, сьогоднішня атака FPV-дронів вразила третину стратегічних літаків Росії. Втрати російської авіації можуть сягати 7 млрд доларів.

Більше про історичну українську спецоперацію "Павутина" - у матеріалі РБК-Україна.

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