Зеленський зробив нову заяву про ЗСУ у Курській області: стримують 64 тисячі росіян

"Росія не хоче припинення вогню. Ми це бачимо і розуміємо, що вона хоче, які наступні кроки, де збираються у них військові, де збільшення пострілів, де збільшення атаки, наступів по всій лінії фронту", - зауважив Зеленський.

За його словами, наразі спостерігається збільшення ворожих атак на фронті, адже кожного дня їх близько 200. Попри те, що останніми днями на дії росіян впливала погана погода спостерігається їх активність.

Зеленський також розповів, що Росія хоче витіснити українські війська з території Курської області. Адже росіянами потрібні "успіхи" до їх "символічних дат", які є у травні.

"Вони хочуть нас повністю витиснути з Курської області, але всі знову розуміють і підтверджують, що ми знаходимось там. Ніякого оточення немає, ми знаходимось у Курській області. І не тільки у Курській області є наша присутність", - сказав президент.

На його думку, Курська операція має досить важливе значення, адже це дозволило відтягнути частину російських військових з інших напрямків на фронті в Україні.

"Вони хочуть показати переможні кроки, але поки, що ми там заходимось і тримаємо велику кількість військових. 64 тисячі росіян на Курському напрямку їх військ. Це дуже серйозне угруповування, яке могло б бути на інших напрямках, там хлопці молодці", - розповів він.

Ситуація в Курській області

Минулого року Збройні сили України розпочали операцію у Курській області. В ході бойових дій українські війська взяли під контроль близько сотні населених пунктів регіону.

Метою операцію було запобігти повторного наступу Росії на східні та північні області України.

За даними Генштабу ЗСУ, за пів року Курської операції Росія втратила вже 40 тисяч солдатів. Також Росія долучила солдатів КНДР до боїв у Курській області. Цього року росіяни почали солдатів КНДР для боїв у Курській області.

Згодом росіяни поширили чутки про те, що українські військові нібито перебувають в оточенні, але Генштаб ЗСУ і президент Володимир Зеленський спростовували цю інформацію.