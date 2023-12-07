Зеленський зняв Веніславського з посади представника президента у Раді

"Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній раді України", - йдеться у документі.

Указ Зеленського з'явився на сайті Офісу президента сьогодні, 7 грудня.

Що відомо про Веніславського

Нагадаємо, Федір Веніславський був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", будучи №88 у списку. Він є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У червні 2019 року Володимир Зеленський призначив Веніславського своїм представником у Конституційному суді України.

Варто додати, що під час повномасштабної війни Веніславський відзначився декількома скандальними заявами. Зокрема, щодо мобілізації в Україні.

Раніше Веніславський заявляв, що у Раді розглядають можливість вручення повісток через месенджери. Проте пізніше віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров наголошував, що надсилати повістки у месенджерах технічно неможливо, принаймні у 2023 році.

Також нещодавно Веніславський повідомив, що повістки в Україні можуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом. Відповідний законопроєкт уже готують у парламенті.