Зеленський знову звернувся до росіян: настав ключовий момент

Після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним мобілізації у житті росіян настав вирішальний момент. Вони мають зробити важливий вибір - взяти повістку та померти на чужій землі чи продовжити жити.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Він зазначив, що оголошену РФ злочинну мобілізацію не випадково назвали самі ж росіяни могилізацією.
"Російська влада чудово розуміє, що відправляє своїх громадян на смерть, інших варіантів не передбачено. Російських командирів не хвилюють життя росіян - їм просто потрібно заповнити порожні місця, що залишилися після вбитих, поранених, російських солдатів, що втекли або в полоні", - сказав Зеленський.
При цьому командирів армії РФ не хвилює, ким заповнюватимуться ці місця - молодими айтішниками, які ніколи не служили або пенсіонерами, які служили хіба що в радянській армії.
"Тому зараз ключовий момент для вас усіх - саме зараз вирішується, чи закінчиться ваше життя. Не взяти повістку краще, ніж загинути на чужій землі військовим злочинцем. Втекти від злочинної мобілізації краще, ніж бути покаліченим і потім ще відповідати перед судом за участь в агресивній війні", - сказав президент.
Також Зеленський назвав кращим варіантом здатися в український полон, ніж загинути під ударами нашої зброї: "Під абсолютно справедливими нашими ударами, бо Україна в цій війні захищається - ми захищаємо найсвітліше, ми захищаємо своє життя, своїх дітей, нашу свободу".
При цьому Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон, три речі:
Зеленський додав, що Україна зробить усе задля своєї перемоги.
"Кожен громадянин Росії повинен розуміти: жодні хитрощі окупанту не допоможуть. Я вам обіцяю", - сказав він.
Раніше Путін оголосив про початок "часткової мобілізації" у його країні.
У ході мобілізації Росія планує призвати до армії 300 тисяч резервістів.
Тим часом у селі Тюменево (Кемеровська область Росії) мобілізували всіх чоловіків.
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