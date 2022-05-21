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Зеленский знал о намерении России напасть на Украину, - Дуда

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Варшава, Суббота 21 мая 2022 10:27
Зеленский знал о намерении России напасть на Украину, - Дуда Фото: Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский знал о намерении России совершить вооруженное нападение на Украину. При этом он был уверен, что украинская армия намного сильнее той, что была в 2014 году.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Times.

"Я был в Киеве за несколько часов до нападения; и мы покинули Украину буквально за несколько часов до того, как оно произошло. Прощаясь, Владимир Зеленский сказал мне, что он уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов. Это была очень трогательная встреча и трогательный момент для меня", - заявил польский президент.

По его словам, Зеленский на прощание сказал, что они видятся, возможно, в последний раз.

"Я слышал: "Русские думают, что мы не будем воевать, но они ошибаются. У нас есть опытные солдаты, которые уже воевали 8 лет, которые знакомы с боевыми действиями. Это совершенно другая Украина и совершенно другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году". Наконец, Зеленский сказал: "Анджей, возможно, мы видимся в последний раз", - рассказал Дуда.

Напомним, ранее Дуда заявил, что Польша будет лоббировать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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