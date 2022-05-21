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Зеленський знав про намір Росії напасти на Україну, - Дуда

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Варшава, Субота 21 травня 2022 10:27
Зеленський знав про намір Росії напасти на Україну, - Дуда Фото: Анджей Дуда і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський знав про намір Росії вчинити збройний напад на Україну. При цьому він був упевнений, що українська армія набагато сильніша за ту, що була у 2014 році.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Times.

"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми покинули Україну буквально за кілька годин до того, як воно сталося. Прощаючись, Володимир Зеленський сказав мені, що він упевнений, що Україна буде атакована в найближчі кілька годин. Це була дуже зворушлива зустріч і зворушливий момент для мене", - заявив польський президент.

За його словами, Зеленський на прощання сказав, що вони бачаться, можливо, Востаннє.

"Я чув:" росіяни думають, що ми не будемо воювати, але вони помиляються. У нас є досвідчені солдати, які вже воювали 8 років, які знайомі з бойовими діями. Це зовсім інша Україна і зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році". Нарешті, Зеленський сказав:" Анджей, можливо, ми бачимося в останній раз", - розповів Дуда.

Нагадаємо, раніше Дуда заявив, що Польща лобіюватиме питання надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

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