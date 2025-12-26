Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Введено першого заступника секретаря РНБО Євгенія Острянського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
"Постановляю увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Острянського Євгенія Вікторовича - першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.
Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО України Руслана Хомчака і призначив замість нього Євгенія Острянського.
Генерал-майор Євгеній Острянський раніше працював заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.
Він має понад тридцятирічний досвід військової служби і є фахівцем у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.
За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, в РНБО Острянський займається військовим блоком питань. Зокрема, координацією питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення ЗСУ, а також координацією та підготовкою засідань Ставки верховного головнокомандувача.