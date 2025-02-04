Зеленський змінив склад РНБО

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: на часткову зміну статті 1 указу президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України"… увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Проніна Філіпа Євгеновича - голову Державної служби фінансового моніторингу України", - сказано у документі.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Кабінет міністрів призначив Філіпа Проніна головою Державної служби фінансового моніторингу України. Перед цим він очолював Полтавську обласну військову адміністрацію.