Зеленский изменил состав СНБО

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: на частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 29 марта 2024 года № 193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины"... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Пронина Филиппа Евгеньевича - председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины", - сказано в документе.

Напомним, в конце 2024 года Кабинет министров назначил Филиппа Пронина председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины. Перед этим он возглавлял Полтавскую областную военную администрацию.