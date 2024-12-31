Кабмін призначив голову Держслужби фінансового моніторингу: що про нього відомо

Кабінет міністрів призначив Філіпа Проніна головою Державної служби фінансового моніторингу України. Перед цим він очолював Полтавську обласну військову адміністрацію (ОВА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Філіп Пронін: біографія

Пронін народився 29 вересня 1982-го у Києві. Здобував вищу освіту у Київському національному економічнім університеті за спеціальністю "міжнародна економіка". Зокрема навчався у приватному вищому навчальному закладі "Фінансово-правовий коледж".

У 2003-му обійняв посаду податкового й фінансового аналітика у приватному секторі, а також був фінансистом у "Оздоббуд", а з 2005 по 2008-й був головним спеціалістом Департаменту аналітичної роботи в Державному комітеті фінансового моніторингу України.

З 2008 по 2010-й працював в українському офісі компанії KPMG, а з 2010 по 2017 - очолював посаду заступника директора Департаменту фінансових розслідувань - начальника управління аналізу ризиків та типологічних досліджень.

Після цього очолив Управління виявлення та розшуку активів у Національному агентстві з розшуку та менеджменту активів (APMA).

2020-го Проніна призначили заступником голови АРМА.

У 2023-му обійняв посаду голови Полтавської ОВА. 30 грудня 2024-го президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Проніна.