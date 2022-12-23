UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський змінив послів у Болгарії та Латвії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський змінив послів у Болгарії та Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента.

Згідно з указом №879/2022, президент звільнив Віталія Москаленка, який до тепер обіймав посаду посла України в Болгарії.

"Призначити Ілащук Олесю Костянтинівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія", - говорить указ №880/2022.

Також Зеленський призначив Куцевола Анатолія Анатолійовича надзвичайним і повноважним послом України в Латвії. До нього цю посаду обіймав Олександр Міщенко, якого сьогодні було звільнено наказом президента №881/2022.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбулася Конференція послів України, під час якої глава держави звернувся до очільників українських дипломатичних установ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПрезидент