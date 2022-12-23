Сегодня, 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сменил послов в Болгарии и Латвии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента.
Согласно указу №879/2022, президент уволил Виталия Москаленко, который до этого занимал должность посла Украины в Болгарии.
"Назначить Илащук Олесю Константиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария", - говорится в указе №880/2022.
Также Зеленский назначил Куцевола Анатолия Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвии. До него эту должность занимал Александр Мищенко, который сегодня был уволен приказом президента №881/2022.
Напомним, сегодня в Киеве состоялась Конференция послов Украины, в ходе которой глава государства обратился к руководителям украинских дипломатических учреждений.
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