Зеленський змінив начальника Центру спеціальних операцій СБУ

Указом №222 президент звільнив Сергія Дусика, який обіймав посаду керівника Центру спецоперацій з травня 2020 року.

Зазначимо, що Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом - це окремий відділ СБУ, який виконує завдання із припинення терактів та дій, які загрожують безпеці держави, звільнення заручників, захоплення небезпечних злочинців, захисту учасників кримінального судочинства, працівників судів та правоохоронних органів, членів їхніх родин.

Нагадаємо, раніше Зеленський затвердив призначення Сергія Андрущенка першим заступником голови СБУ.

РБК-Україна також повідомляло про низку кадрових перестановок в СБУ у березні.

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