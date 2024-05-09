Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

"Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України", - йдеться в указі №313/2024.

При цьому президент призначив Олександра Трепака новим командувачем ССО.

"Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України", - йдеться в указі №314/2024.

Сергій Лупак був призначений на посаду командувача ССО у листопаді минулого року. Таким чином, він пробув на посаді лише шість місяців.

Олександр Трепак

Військовий у четвертому поколінні. Бригадний генерал (2021). Герой України (2015). Під час військової служби обіймав різні посади в Головному управлінні розвідки Збройних сил України та займався кількома видами розвідувальної діяльності, зокрема військовою, радіорозвідкою та контррозвідкою.

Трепак брав участь в Антитерористичній операції на сході України з квітня 2014 року. Разом із кількома розвідувальними групами був у район міста Бахмут.

З 27 серпня по 3 жовтня 2014 року був старшим військовим командиром оборони Донецького міжнародного аеропорту. Безпосередньо керував відбиттям усіх спроб штурму та захоплення аеропорту, під час якого було підбито вісім танків, захоплено та евакуйовано один танк з незначними пошкодженнями, знищено понад 270 бойовиків та шість взято в полон.

Він організував власні контрдиверсійні та контрзасадні операції навколо аеропорту, що унеможливило перекриття збройними силами шляхів постачання продовольства та боєприпасів силам оборони аеропорту.

Наприкінці 2020 року Трепака призначили начальником штабу - заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.