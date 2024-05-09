Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

"Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №313/2024.

При этом президент назначил Александра Трепака новым командующим ССО.

"Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №314/2024.

Сергей Лупак был назначен на должность командующего ССО в ноябре прошлого года. Таким образом, он пробыл в должности всего шесть месяцев.

Александр Трепак

Военный в четвертом поколении. Бригадный генерал (2021). Герой Украины (2015). Во время военной службы занимал различные должности в Главном управлении разведки Вооруженных сил Украины и занимался несколькими видами разведывательной деятельности, в частности военной, радиоразведкой и контрразведкой.

Трепак участвовал в Антитеррористической операции на востоке Украины с апреля 2014 года. Вместе с несколькими разведывательными группами был в районе города Бахмут.

С 27 августа по 3 октября 2014 года был старшим военным командиром обороны Донецкого международного аэропорта. Непосредственно руководил отражением всех попыток штурма и захвата аэропорта, во время которого было подбито восемь танков, захвачен и эвакуирован один танк с незначительными повреждениями, уничтожено более 270 боевиков и шесть взяты в плен.

Он организовал собственные контрдиверсионные и контрзасадные операции вокруг аэропорта, что сделало невозможным перекрытие вооруженными силами путей поставки продовольствия и боеприпасов силам обороны аэропорта.

В конце 2020 года Трепака назначили начальником штаба - заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.