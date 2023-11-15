ua en ru
Ср, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Умєров представив особовому складу нового командувача ССО

Україна, Середа 15 листопада 2023 21:08
UA EN RU
Умєров представив особовому складу нового командувача ССО Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони Рустем Умєров представив особовому складу нового командувача Сил спеціальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Умєров представив особовому складу полковника Сергія Лупанчука, який став командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Разом з Головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним вони передали полковнику Лупанчуку бойовий прапор ССО ЗСУ.

"Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії. Подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку. Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави", - сказав Умєров.

Зміни в ССО

Нагадаємо, 3 листопада український президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Лупанчука командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

До цього Зеленський звільнив з даної посади Віктора Хоренка, який був призначений на посаду командувача ССО 25 липня 2022 року.

Сили спеціальних операцій є окремим підрозділом у складі ЗСУ. До нього входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які проходять навчання у сферах розвідки. ССО виконанують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ
Унікальна ситуація. Що відбувається на лівому березі Херсонської області на плацдармі у ЗСУ
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом