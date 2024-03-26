Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Раніше цю посаду обіймав Олександр Литвиненко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.
Згідно з першим указом, Олександра Литвиненка було звільнено з посади голови Служби зовнішньої розвідки.
При цьому другим указом на його посаду було призначено Олега Іващенка.
Зазначимо, інформації про Іващенка у відкритому доступі наразі немає.
Олександр Литвиненко народився 27 квітня 1972 року у Києві.
У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Велика Британія; у 2009 році - Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство".
Він обіймав різні посади у Службі безпеки України, а також був заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України.
23.07.2021 був призначений головою Служби зовнішньої розвідки України.
Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова.
При цьому згідно з іншим указом місце Данілова зайняв Олександр Литвиненко, який очолював Службу зовнішньої розвідки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.