Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Согласно первому указу, Александр Литвиненко был уволен с должности главы Службы внешней разведки.

При этом вторым указом на его должность назначили Олега Иващенко.

Отметим, информации об Иващенко в открытом доступе пока нет.

Что известно о Литвиненко

Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве.

В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания; в 2009 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение".

Он занимал различные должности в Службе безопасности Украины, а также был заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

23.07.2021 был назначен главой Службы внешней разведки Украины.