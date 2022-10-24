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Зеленський змінив голову Київської міської військової адміністрації

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Раніше цей пост обіймав Микола Жирнов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

У відомстві наголошують, що Зеленський уже підписав відповідний указ.

"Глава держави висловив упевненість, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони та безпеки столиці", - підкреслюють у ОП.

Попко служив командиром взводу, батальйону, командиром частини та начальником штабу механізованої дивізії. Також він обіймав керівні посади та проходив службу в Іраку.

У період з 2016 по 2019 рік він був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський змінив керівників низки військових адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

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Володимир ЗеленськийКиївВійна Росії проти України