Зеленський змінив голову Київської міської військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Раніше цей пост обіймав Микола Жирнов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
У відомстві наголошують, що Зеленський уже підписав відповідний указ.
"Глава держави висловив упевненість, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони та безпеки столиці", - підкреслюють у ОП.
Попко служив командиром взводу, батальйону, командиром частини та начальником штабу механізованої дивізії. Також він обіймав керівні посади та проходив службу в Іраку.
У період з 2016 по 2019 рік він був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський змінив керівників низки військових адміністрацій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
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