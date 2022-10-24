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Зеленский сменил главу Киевской городской военной администрации

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко. Ранее этот пост занимал Николай Жирнов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ведомстве отмечают, что Зеленский уже подписал соответствующий указ.

"Глава государства выразил уверенность, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы", - подчеркивают в ОП.

Попко служил командиром взвода, батальона, командиром части и начальником штаба механизированной дивизии. Также он занимал руководящие должности и проходил службу в Ираке.

В период с 2016 по 2019 год он был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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