Зеленский сменил главу Киевской городской военной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко. Ранее этот пост занимал Николай Жирнов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В ведомстве отмечают, что Зеленский уже подписал соответствующий указ.
"Глава государства выразил уверенность, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы", - подчеркивают в ОП.
Попко служил командиром взвода, батальона, командиром части и начальником штаба механизированной дивизии. Также он занимал руководящие должности и проходил службу в Ираке.
В период с 2016 по 2019 год он был командующим Сухопутными войсками ВСУ.
Напомним, ранее стало известно, что Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
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