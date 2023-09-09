Зеленський про зиму: російське зло готується нести страждання, але маємо вистояти

Російські окупанти готуються знову завдавати ударів протягом зими. Агресор хоче нести страждання для українського народу, але Україна вистоїть.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Чітко усвідомлюємо, що російське зло теж готується до зими – готується нести страждання. І кожен зараз у державному секторі та в місцевій владі повинен зробити все можливе, а коли потрібно – то й неможливе, щоб Україні вдалося вистояти взимку та зберегти повну функціональність", - сказав президент.

Він наголосив, що усі посадові особи й командувачі мають чіткі завдання. Вони стосуються всіх спектрів захисту України, зокрема питань:

ППО,

підготовки енергетики,

соціальної системи,

відповідних пакетів підтримки від партнерів.

"Керівники обласних адміністрацій звітуватимуть щодня про підготовку, кожен день увечері – звіт для уряду, офісу. Міністру внутрішніх справ доручено максимально підготувати сектор ДСНС - те, що стосується не лише безпосередньої роботи Служби з надзвичайних ситуацій, але й чіткого інформування людей про те, як буде забезпечений захист", - розповів Зеленський.

Також, за словами президента, партнери пообіцяли, що Україна отримає більше "гепардів" для захисту енергетичної мережі.

"Але мобілізуємо всі сили. Щоб збільшити ще й постачання різних систем ППО і сам фізичний захист обʼєктів", - додав він.

Підготовка до зими

Минулої осені та зими російські загарбники масово обстрілювали Україну. Окупанти використовували ракети різних типів та дрони-камікадзе іранської розробки.

Головною метою загарбників було знеструмити Україну, тому окупанти обстрілювали важливі енергетичні об'єкти. Через масові пошкодження по всій Україні діяли відключення світла.

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Чого чекати українцям восени та взимку, чи будуть відключення світла - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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