Зеленський зідзвонився з Шольцом: обговорили продовження підтримки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Подякував Німеччині за два з половиною роки лідерства. Для нас дуже важливо мати надійних друзів, які будуть з нами до досягнення справедливого й тривалого миру", - повідомив Зеленський.

Він заявив, що розповів Шольцу про обстановку на лінії фронту та поточні потреби Сил оборони України, зокрема в бронетехніці й засобах ППО.

"Принагідно обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ, а також співпрацю й подальші контакти в межах "Рамштайну", - додав глава держави.

Водночас під час розмови Зеленський висловив співчуття у звʼязку з трагедією в німецькому Золінгені під час фестивалю 23 серпня.