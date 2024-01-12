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Зеленський зідзвонився з президентом Швейцарії: про що говорили

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Швейцарії Віолою Амхерд. Стали відомі головні теми обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"У телефонному режимі поспілкувався з Віолою Амгерд - президенткою Швейцарської Конфедерації, Федеральним радником, керівником Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії", - розповів він, додавши, що привітав її з  початком президентського терміну.

Головні теми розмови

Президент висловив радість з приводу того, що діалог між Україною та Швейцарією стає дедалі динамічнішим.

"Подякував Швейцарії за непохитну підтримку нашого державного суверенітету й територіальної цілісності. Окремо висловив вдячність швейцарській стороні за підтримку української Формули миру й організацію чергової зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики в Давосі 14 січня", - перелічив Зеленський питання, які були обговорені.

У цьому контексті, за його словами, президенти обговорили підготовку до зустрічі радників щодо Формули миру для України в Давосі. 

"Насамкінець скоординували план двосторонніх заходів у найближчому майбутньому", - резюмував він.

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Для довідки

Парламент Швейцарії 13 грудня 2023 року обрав нового президента. Ним стала міністр оборони Віола Амхерд. Також був змінений і склад уряду на наступні чотири роки. 

Зустріч в Давосі

14 січня Україна та Швейцарія проведуть у Давосі четверту зустріч радників з національної безпеки, на якій обговорюватиметься українська формула миру. В обговоренні візьмуть участь понад 80 делегацій. 

Українська формула миру

Президент Володимир Зеленський ініціював "формулу миру", щоби зупинити війну в Україні. Вона включає 10 пунктів: радіаційна і ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз); продовольча безпека (розширення зернової ініціативи); енергетична безпека; звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх"); виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; справедливість; екоцид; потреба негайного захисту природи; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

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Володимир ЗеленськийШвейцарія