Зеленский созвонился с президентом Швейцарии: о чем говорили

"В телефонном режиме пообщался с Виолой Амгерд - президенткой Швейцарской Конфедерации, Федеральным советником, главой Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии", - рассказал он, добавив, что поздравил ее с началом президентского срока.

Главные темы разговора

Президент выразил радость по поводу того, что диалог между Украиной и Швейцарией становится все более динамичным.

"Поблагодарил Швейцарию за непоколебимую поддержку нашего государственного суверенитета и территориальной целостности. Отдельно выразил благодарность швейцарской стороне за поддержку украинской Формулы мира и организацию очередной встречи советников по национальной безопасности и внешней политике в Давосе 14 января", - перечислил обсуждаемые вопросы Зеленский.

В этом контексте, по его словам, президенты обсудили подготовку к встрече советников, касающейся Формулы мира для Украины в Давосе.

"В заключение скоординировали план двусторонних мер в ближайшем будущем", - резюмировал он.

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Для справки

Парламент Швейцарии 13 декабря 2023 года избрал нового президента. Им стала министр обороны Виола Амхерд. Также был изменен и состав правительства на следующие четыре года.

Встреча в Давосе

14 января Украина и Швейцария проведут в Давосе четвертую встречу советников по национальной безопасности, на которой будет обсуждаться украинская формула мира. В обсуждении примут участие более 80 делегаций.

Украинская формула мира

Президент Владимир Зеленский инициировал "формулу мира", чтобы остановить войну в Украине. Она включает в себя 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз); продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы); энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех"); выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка; выведение российских войск и прекращение боевых действий; справедливость; экоцид, потребность немедленной защиты природы; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.