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Зеленський зібрав військовий кабінет у спеціальному форматі

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 жовтня, зібрав військовий кабінет у спеціальному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Telegram.

За словами президента, була очна присутність усіх командувачів на місцях, а саме Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Андрія Гнатова, Едуарда Москальова, Юрія Содоля. 

"Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми", - написав президент.

Також була заслухана доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, глави Міноборони Рустема Умєрова, начальника ГУР МО Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка.

"План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК. Узгодили позиції. Рухаємося далі", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, всього на фронті за минулу добу сталося 78 бойових зіткнень.

Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямі, зокрема поблизу Кліщіївки та Андріївки. Також ЗСУ просунулися на захід від Роботиного на Мелітопольському напрямку.

Речника Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов сьогодні повідомив, що російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовуючи авіацію. Однак успіхів не мають. Водночас українські бійці продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

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