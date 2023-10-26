Зеленский собрал военный кабинет в специальном формате

По словам президента, было очное присутствие всех командующих на местах, а именно Александра Сырского, Александра Тарнавского, Андрея Гнатова, Эдуарда Москалева, Юрия Содоля.

"Их подробные доклады о своих направлениях, оборонительных и наступательных действиях, специальных задачах. Откровенный разговор на важнейшие темы", - написал президент.

Также был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, главы Минобороны Рустема Умерова, начальника ГУР МО Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.

"План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставками от наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего ОПК. Согласовали позиции. Двигаемся дальше", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, всего на фронте за минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных действий на Бахмутском направлении, в частности, вблизи Клещиевки и Андреевки. Также ВСУ продвинулись западнее Работино на Мелитопольском направлении.

Спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сегодня сообщил, что российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяя авиацию. Однако успехов не имеют. В то же время украинские бойцы продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.