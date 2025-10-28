Зеленський зібрав уряд: визначено головні завдання на наступні 100 днів

"Оборона, відновлення енергетики, підтримка людей, тиск на Росію - у кожного з урядовців мають бути чіткі результати за цими напрямами. Звітуватимуть регулярно", - зазначив президент.

100% фінансування імпорту газу

Зеленський доручив уряду невідкладно забезпечити повне фінансування для імпорту газу. За його словами, наразі забезпечено 70% від необхідного обсягу, але вже є розуміння, як акумулювати решту суми.

Він зауважив, що міністри закордонних справ та енергетики мають забезпечити реалізацію домовленостей із Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо постачання обладнання для генерації електроенергії.

Підтримка прифронтових територій

Віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба доповів щодо стану робіт у регіонах.

"Важливо, що Україна навіть у надзвичайно складних умовах реалізовує такі інфраструктурні проєкти, як відновлення водопостачання для Миколаєва, міст Дніпровщини", - заявив Зеленський.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла про реалізацію урядових програм підтримки прифронтових регіонів - як у частині життя громад, так і в роботі бізнесу та оборонних заходів. На думку Зеленського, темп реалізації цих програм є "достатньо високим".

Санкції проти Росії

Президент доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі активізувати роботу над синхронізацією санкцій проти Росії. Йдеться про узгодження дій між партнерами, щоб у всіх ключових юрисдикціях світу діяли однаково болісні для агресора обмеження.

"19-й пакет санкцій ЄС має бути синхронізований у всіх ключових країнах Європи, навіть поза межами ЄС", - підкреслив Зеленський.

Виробництво українських дронів

Міністр оборони Денис Шмигаль отримав завдання до кінця року виконати план із виробництва та постачання дронів - FPV, перехоплювачів та ударних безпілотників. Крім того, вже наступного місяця має запрацювати програма контрольованого експорту української зброї.

"На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави", - заявив президент.

Ціни та доступність ліків

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко доповів про ситуацію у сфері фармацевтики. Зеленський наголосив на необхідності зниження цін та підвищення доступності ліків для українців.

"Міністр охорони здоровʼя повинен забезпечити конкретні результати для того, щоб люди відчули, що ліки дійсно стають доступнішими", - сказав президент.

Культура, освіта та гуманітарна політика

Глава держави окремо зупинився на роботі віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики - міністра культури Тетяни Бережної.

За словами Зеленського, головне завдання - залучення міжнародних коштів у сферу культури, адже є держави, готові допомагати Україні навіть під час війни.

"Окремо й дуже детально працюємо щодо освітньої сфери, щоб наступного року забезпечити підвищення зарплати і вчителям у школах, і викладачам у закладах вищої освіти", - заявив Зеленський.

Використання заморожених російських активів

Міністру фінансів Сергію Марченко доручено опрацювати напрями, на які буде спрямовано кошти від заморожених російських активів. Окрему увагу приділено підтримці ветеранів і героїв - Зеленський закликав активніше реалізовувати програми для військових як на центральному, так і на місцевому рівнях.

Цифровізація послуг

Перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров доповів про розвиток цифровізації. Йдеться про впровадження нових послуг у "Дії", електронного нотаріату та нового напряму - електронного судочинства.

"Всі державні послуги в Україні мають надаватися прозоро, максимально швидко й так, щоб підтримати українців та українські компанії", - вважає Зеленський.