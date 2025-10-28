Зеленский собрал правительство: определены главные задачи на следующие 100 дней

"Оборона, восстановление энергетики, поддержка людей, давление на Россию - у каждого из чиновников должны быть четкие результаты по этим направлениям. Отчитываться будут регулярно", - отметил президент.

100% финансирование импорта газа

Зеленский поручил правительству безотлагательно обеспечить полное финансирование для импорта газа. По его словам, сейчас обеспечено 70% от необходимого объема, но уже есть понимание, как аккумулировать остальную сумму.

Он отметил, что министры иностранных дел и энергетики должны обеспечить реализацию договоренностей с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией о поставках оборудования для генерации электроэнергии.

Поддержка прифронтовых территорий

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба доложил о состоянии работ в регионах.

"Важно, что Украина даже в чрезвычайно сложных условиях реализует такие инфраструктурные проекты, как восстановление водоснабжения для Николаева, городов Днепровщины", - заявил Зеленский.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко доложила о реализации правительственных программ поддержки прифронтовых регионов - как в части жизни громад, так и в работе бизнеса и оборонных мероприятий. По мнению Зеленского, темп реализации этих программ является "достаточно высоким".

Санкции против России

Президент поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге активизировать работу над синхронизацией санкций против России. Речь идет о согласовании действий между партнерами, чтобы во всех ключевых юрисдикциях мира действовали одинаково болезненные для агрессора ограничения.

"19-й пакет санкций ЕС должен быть синхронизирован во всех ключевых странах Европы, даже за пределами ЕС", - подчеркнул Зеленский.

Производство украинских дронов

Министр обороны Денис Шмыгаль получил задание до конца года выполнить план по производству и поставке дронов - FPV, перехватчиков и ударных беспилотников. Кроме того, уже в следующем месяце должна заработать программа контролируемого экспорта украинского оружия.

"На конец года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства", - заявил президент.

Цены и доступность лекарств

Министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил о ситуации в сфере фармацевтики. Зеленский отметил необходимость снижения цен и повышения доступности лекарств для украинцев.

"Министр здравоохранения должен обеспечить конкретные результаты для того, чтобы люди почувствовали, что лекарства действительно становятся более доступными", - сказал президент.

Культура, образование и гуманитарная политика

Глава государства отдельно остановился на работе вице-премьер-министра по гуманитарной политике - министра культуры Татьяны Бережной.

По словам Зеленского, главная задача - привлечение международных средств в сферу культуры, ведь есть государства, готовые помогать Украине даже во время войны.

"Отдельно и очень подробно работаем по образовательной сфере, чтобы в следующем году обеспечить повышение зарплаты и учителям в школах, и преподавателям в учреждениях высшего образования", - заявил Зеленский.

Использование замороженных российских активов

Министру финансов Сергею Марченко поручено проработать направления, на которые будут направлены средства от замороженных российских активов. Отдельное внимание уделено поддержке ветеранов и героев - Зеленский призвал активнее реализовывать программы для военных как на центральном, так и на местном уровнях.

Цифровизация услуг

Первый вице-премьер-министр Михаил Федоров доложил о развитии цифровизации. Речь идет о внедрении новых услуг в "Дії", электронного нотариата и нового направления - электронного судопроизводства.

"Все государственные услуги в Украине должны предоставляться прозрачно, максимально быстро и так, чтобы поддержать украинцев и украинские компании", - считает Зеленский.