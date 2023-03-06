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Зеленський зібрав Ставку, обговорювали Бахмут. Залужний та Сирський за продовження оборони

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Військові виступили за продовження оборони Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

На засіданні командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.

"Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті", - сказано у релізі.

Окрім цього, на засіданні розглянули питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.

Нагадаємо, раніше Зеленський зазначав, що українські військові оборонятимуть Бахмут, доки це буде розумно.

Як повідомлялося раніше, загарбники намагаються продавити фланги української оборони у Бахмуті, та наші військові тримають позиції.

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Володимир ЗеленськийБахмут