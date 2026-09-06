Зеленський зібрав нараду перед візитом Віткоффа і Кушнера: пропозиції підготовлені

Нагадаємо, про візит посланців Трампа до Києва Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 4 вересня. Візит остаточно узгодили того ж дня: спершу Віткофф і Кушнер мали відвідати Москву, а в неділю, 6 вересня, приїхати до Києва.

Перед приїздом до української столиці спецпосланці 5 вересня провели переговори з Путіним у Кремлі - зустріч тривала понад три години.