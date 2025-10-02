Зеленський жорстко відповів Орбану на "альтернативу" вступу України до ЄС

Зеленський зазначив, що вступ України до ЄС наразі все ще залежить від єдності та спільного рішення країн-членів блоку. Єдина проблема, яку має Україна на своєму шляху - це позиція проросійської Угорщини.

"Ми маємо проблеми з Угорщиною. Ми можемо про це відкрито говорити. Тому що Віктор Орбан має вибори. Оскільки він має вибори, він через це блокує шлях потужної країни до ЄС", - сказав Зеленський.

Український президент також прирівняв позицію Орбана до дій Росії, яка веде агресивну війну проти України.

"Тому що і Росія почала війну через наш вибір рухатися в бік Європи, тому що ми поділяємо ті самі цінності, що й інші європейські країни", - резюмував президент.