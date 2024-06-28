Зеленський: жодної альтернативи "Рамштайну" ніхто не чекає

У голови української держави поцікавилися, чи може щось замінити формат "Рамштайн" і чи хоче цього Україна.

"Ніхто не чекає жодної альтернативи. Це буде додатковий інструмент. Тобто "Рамштайн" працюватиме, це важливо для нас. Понад 50 країн. І там не тільки країни НАТО. Ми не можемо знаходити альтернативу в такому широкому представництві", - відповів Зеленський.

Він розповів, що НАТО та генсек Єнс Столтенберг пропонують Україні додатковий потужний інструмент, який не замінюватиме "Рамштайн". Але про нього говорити поки що рано.

За словами Зеленського, така ініціатива передбачає дуже важливий механізм - щоб гроші, які партнери у рамках допомоги українцям виділяють на обороноздатність, доходили до України.