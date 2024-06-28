Зеленский: никакой альтернативы "Рамштайну" никто не ждет

У главы украинского государства поинтересовались, может ли что-то заменить формат "Рамштайн" и хочет ли этого Украина.

"Никто не ожидает никакой альтернативы. Это будет дополнительный инструмент. То есть "Рамштайн" будет работать, это важно для нас. Более 50 стран. И там не только страны НАТО. Мы не можем находить альтернативу в столь широком представительстве", - ответил Зеленский.

Он рассказал, что НАТО и генсек Йенс Столтенберг предлагают Украине дополнительный мощный инструмент, который не будет заменять "Рамштайн". Но о нем говорить пока рано.

По словам Зеленского, такая инициатива предусматривает очень важный механизм - чтобы деньги, которые партнеры в рамках помощи украинцам выделяют на обороноспособность, доходили в Украину.