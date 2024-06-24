Столтенберг сподівається, що саміт НАТО підтримає довгострокову допомогу Україні

Лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні, що відбудеться 9-11 липня, мають підтримати довгострокове фінансування допомоги Україні у війні з Росією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo .

"На саміті у Вашингтоні нашим найнагальнішим завданням буде посилення підтримки України", - підкреслив генсек під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Він нагадав, що недавні прогалини у допомозі для України призвели до наслідків на полі бою. Тому Україні "потрібно надати передбачуваність та підзвітність".

"Я сподіваюся, що союзники домовляться про координацію у підготовці українських військ та про довгострокові фінансові зобов'язання", - підкреслив генсек.