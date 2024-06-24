ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Столтенберг сподівається, що саміт НАТО підтримає довгострокову допомогу Україні

Понеділок 24 червня 2024 22:41
UA EN RU
Столтенберг сподівається, що саміт НАТО підтримає довгострокову допомогу Україні Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні, що відбудеться 9-11 липня, мають підтримати довгострокове фінансування допомоги Україні у війні з Росією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

"На саміті у Вашингтоні нашим найнагальнішим завданням буде посилення підтримки України", - підкреслив генсек під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Він нагадав, що недавні прогалини у допомозі для України призвели до наслідків на полі бою. Тому Україні "потрібно надати передбачуваність та підзвітність".

"Я сподіваюся, що союзники домовляться про координацію у підготовці українських військ та про довгострокові фінансові зобов'язання", - підкреслив генсек.

Ініціатива Столтенберга про 40 млрд євро

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що запропонував країнам Альянсу щороку виділяти на військову допомогу Україні 40 млрд євро.

За його словами, таким чином Україна отримає передбачуваність у питанні постачання зброї.

Нещодавно генсек за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО зазначав, що щодо цього питання в Альянсі консенсусу поки немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський
1500 км для дронів - не проблема. Україна вразила понад 30 НПЗ і нафтобаз у Росії, - Зеленський
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України