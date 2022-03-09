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Зеленский: жертвами российской агрессии стали 52 ребенка

Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты за 13 дней войны убили 52 ребенка. Украина никогда этого не простит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было для меня 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны. А уже через час стало 52. 52 ребенка. Никогда не прощу этого. И знаю, что вы никогда это не простите оккупантам. Мы не позволим никому на свете игнорировать страдания и убийства наших людей, наших детей", - подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что РФ нанесла ракетный удар по Корбутовке в Житомирской области, разрушили общежитие.

"Чем могло угрожать России обычное общежитие? Каким геополитическим интересам ядерного государства?", - сказал президент.

Война России против Украины продолжается 13 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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