Зеленський: жертвами російської агресії стали 52 дитини

"Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було для мене 50. 50 убитих українських дітей за 13 днів війни. А вже через годину стало 52. 52 дитини. Ніколи не пробачу цього. І знаю, що ви ніколи це не пробачите окупантам. Ми не дозволимо нікому на світі ігнорувати страждання і вбивства наших людей, наших дітей", - підкреслив Зеленський.

Він також розповів, що РФ завдала ракетного удару по Корбутівці в Житомирській області, зруйнували гуртожиток.

"Чим міг загрожувати Росії звичайний гуртожиток? Яким геополітичним інтересам ядерної держави?",- сказав президент.