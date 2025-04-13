Зеленський про жахливий ракетний удар РФ по Сумах: тільки сволота так може вчинити

Росія завдала ракетного удару по Сумах у Вербну неділю, влучивши по житловій вулиці. Зеленський закликав світ жорстко відреагувати на терор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.

У неділю, 13 квітня, російські війська завдали потужного ракетного удару по житлових районах міста Суми.

Удар прийшовся по міській вулиці поруч із житловими будинками, навчальними закладами та автомобілями. За даними, є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення.

Цей напад стався у Вербну неділю - день, коли українці традиційно йдуть до церков. Президент України Володимир Зеленський назвав удар жахливим актом терору і висловив співчуття родинам загиблих.

"Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей”, - заявив глава держави.

В Сумах триває рятувальна операція, працюють усі відповідні служби.

Президент закликав світ до негайної і жорсткої реакції на дії Росії. За його словами, без тиску на агресора досягти миру неможливо.

"Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист", - наголосив Зеленський.